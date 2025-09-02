ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରଥମ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଚିପ୍ ଭାରତ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ ୩୨-ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିପ୍। ଏହି ଚିପ୍ର ନାମ ବିକ୍ରମ। ଏହି ଚିପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଅନୁମୋଦିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପର 'ବିକ୍ରମ' ୩୨-ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଇସ୍ରୋର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସର୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଯାନର କଠୋର ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ. ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ, ବୈଷ୍ଣବ ସାନନ୍ଦରେ ସିଜି ସେମିର ପାଇଲଟ୍ ଲାଇନର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏହି ଚିପ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏର ପାଇଲଟ୍ ଲାଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Union Minister Ashwini Vaishnaw tweets, "First 'Made in India' Chips! A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it..."
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସ୍ଥିର ନୀତି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଛଅ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆଠ ଗୁଣା ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ବିକ୍ରମ' ପ୍ରୋସେସର ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବାଷ୍ଟିଅନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି।
VIDEO | Delhi: On Semicon India 2025, Union Minister of Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw says, "I am very glad that the entire semiconductor manufacturing ecosystem is coming to India. Designing is India's strength, and it is now being…"
କ୍ୱାଲକମ୍, ଇଣ୍ଟେଲ୍, ଏନଭିଡିଆ, ବ୍ରଡକମ୍ ଏବଂ ମିଡିଆଟେକ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ତଥା ଡିଜାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୬,୦୦୦ କୋଟିର ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
