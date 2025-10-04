ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିସନ (ୟୁପିଏସସି) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ଜବାବରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ କମିସନ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ୟୁପିଏସସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆନ୍ସର କି ପାଇବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେବ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମାମଲାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ କିଶୋରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଜୟଦୀପ ଗୁପ୍ତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରଦିନ ୟୁପିଏସସସି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍। ମେ’ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ, ୟୁପିଏସସି ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲା ଯେ, ଏହା "ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ" ହେବ ଏବଂ "ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକରଣରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ଆଣିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ସତ୍ୟପାଠରେ, ୟୁପିଏସସି ନିଜର ମତ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ସର କି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ "ସଚେତନ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି" ନେଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ/ଆପତ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ/ଆପତ୍ତି ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ପ୍ରାଧିକୃତ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ୍। ଅସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତର ପତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ/ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ଉତ୍ତର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ୟୁପିଏସସି କହିଛି ଯେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କମିସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବ। "ୟୁପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆବେଦନରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ୟୁପିଏସସିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି," ଶପଥପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ "କେବଳ" ସିଏସ(ପି) ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ, କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ୟୁପିଏସସିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ୨୦୨୪ମସିହାରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ,ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆନ୍ସର କି ଏବଂ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ, ସର୍ବନିମ୍ନ କଟ-ଅଫ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଆଧାର ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ" କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କଟ-ଅଫ୍ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା କି ନାହିଁ।
ଏହା ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ,ଆନ୍ସର କି, ମାର୍କ ଏବଂ କଟ୍-ଅଫ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆଧାର ଜାଣିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ୨୦୨୧ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରି ଉଦାହରଣ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତର ଚାବି ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ୟୁପିଏସସି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକାଶନରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିରର୍ଥକ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏସଇ (ପ୍ରିଲିମ୍ସ) ୨୦୨୨ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୀ ଦାଖଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାବି, ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ମାମଲାଟି ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବିଚାରପତି ପିଏସ ନରସିଂହ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଏସ ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।