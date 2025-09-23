କାବୁଲ : ତାଲିବାନ ଶାସନ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବା ପରଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କଠୋର ଶରିୟା ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରିଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ଆମୁ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାସରେ ତାଲିବାନ ସାରା ଦେଶରେ ୧୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନବୁଲାରେ ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ ୨ ଗୁଣ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏପରି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଗତ କିଛି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଗତ ମାସରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାସରେ ଏହା ୫୦ ହୋଇଛି।
ତାଲିବାନ ଅତି କମରେ ୧୫ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାବୁଲ, ପରୱାନ ଏବଂ ତଖାରରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଘୋର, ଲୋଗାର, ବଲଖ, ଲାଘମାନ, ତଖାର, ବାଦାଖଶାନ, ଜୋଜ୍ଜାନ ଏବଂ ବାଘଲାନରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ପଳାଇଯିବା କିମ୍ବା ନୈତିକ ପତନର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ।