ଶ୍ରୀନଗର: ଆଜି ୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୨୦୧୯ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଦଳଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୭୮ଟି ଗାଡ଼ିରେ ୨୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳ (ସିଆର୍ପିଏଫ୍)ର ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଲେଟପୋରାର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଶିବିରରେ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୪କୁ ଦେଶ ଏହି ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହେଲା
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥରେ ଏକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ଯବନାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪୦ ଜଣ ଯବନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ଡାର ଏହି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକ ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୧୯ରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ବାଲାକୋଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଧ୍ବଂସ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି
ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୁଳିଗୋଳା, ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ତଥା ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।
