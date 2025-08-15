ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆଜି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ‘‘କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ କେବେବି ସାଲିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶକୁ "ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ" କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଢ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାର୍ତ୍ତା।
"ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏକ ଆହ୍ବାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କୃଷକମାନେ କେବେ ବି ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ୧୨ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି।
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏକ ପଥ। ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପଡିବ।"
କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ; ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।