ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ପଞ୍ଜାବ । ସବୁଠି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ଘରଦ୍ବାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ବନ୍ୟା ପାଣି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲିଛି ପଞ୍ଜାବ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ନଦୀ । ସତଲେଜ, ବ୍ୟାସ, ରାବି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି । ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କରିଛି ଜଳସ୍ତର । ଆଉ ନଦୀ ସବୁ ଫୁଲି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ, ସହରକୁ, ଜନବସତିକୁ ମାଡି ଯିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି । ଗୁରୁଦାସପୁର, ଅମୃତସର, ହୋସିଆରପୁର, ମାନସା, ଲୁଧିଆନା ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଛି ।
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Severe waterlogging is seen in residential areas after incessant heavy rainfall wreaks havoc in Punjab and other parts of North India. pic.twitter.com/qyhZhNVgup— ANI (@ANI) September 1, 2025
ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୩୦୦ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ୧୨୨ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ୬୫୮୨ ଜଣ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପାଣି ପାଟିରୁ ୧୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେଣି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍, ବିଏସଏଫ, ଏବଂ ସେନାବାହିନୀ । ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାର କାମ ମଧ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜଳ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବାରୁ ଡ୍ରୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଉଡର କ୍ଷୀର ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି । ଅମୃତସରରେ ୩୫ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ବେଳେ ଫିରୋଜପୁରରେ ୨୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ପଠାନକୋଟରେ ୧୫, ୦୫୩ ଜଣ, ହୋସିଆରପୁରରେ ୧୧୦୦ ଲୋକ, ଜଳନ୍ଧରରେ ୬୫୨ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
#WATCH | Punjab: Several parts of the state reel under flooding following heavy rainfall. Visuals from Sakki Nala in Ajnala, Amritsar; stranded people are being rescued with the help of boats and on the other hand, people are wading through water as the roads are flooded. pic.twitter.com/q87au2eceW— ANI (@ANI) September 2, 2025
ସେହିପରି ପଠାନକୋଟରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା ଧିରେ ଧିରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ ବଡ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୯୬, ୦୬୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡିଯାଇଛି ।
This is the ground reality in Punjab’s villages homes torn apart, families left with nothing. A heartbreaking scene that shakes you to the core 🙏🏻 #PunjabFloodspic.twitter.com/S8WQ1NoV1b— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) September 2, 2025
ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ଯାସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ । ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛିଡା ହୋଇଥିବା କଥା କହିବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
This is called "PUNJAB" 👇#Punjab#PunjabFloods#PunjabFloods2025pic.twitter.com/Murc3ZxHsO— Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) August 30, 2025
ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ କେବଳ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ ବରଂ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତର କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଝ ଏବଂ ଗାୟକ ଗୁରୁ ରନ୍ଧାୱାଙ୍କ ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ଷା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
I stand with Punjab.— sonu sood (@SonuSood) September 1, 2025
Anyone affected by these devastating floods is not alone. Together, we will help every single person get back on their feet.
If you need any kind of help, please don’t hesitate to message — we will do our best to reach out and support you in any way we can.… pic.twitter.com/QrPM3kkEhC