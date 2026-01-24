ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଦେଶର ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ପଞ୍ଜାବରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ଠାବ କରିଛି। ହୋସିଆରପୁରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ, ପୁଲିସ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ବବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ (ବିକେଆଇ)ର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ୍ ଓ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗିରଫ କରିଛି।
ଶନିବାର ବବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରି ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅପରେସନ୍
ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ହୋସିଆରପୁର ପୁଲିସ ଓ ସିଆଇ ଜଳନ୍ଧରର ଏକ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଏସ୍ପି ସନ୍ଦୀପ ମଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଆଇଇଡି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ପଞ୍ଜାବ ଡିଜିପି ଗୌରବ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଦିଲଜୋତ ସିଂ, ହରମାନ ସିଂ ଓରଫ ହ୍ୟାରି, ଅଜୟ ଓରଫ ମାହିରା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓରଫ ଆର୍ଶ କାଣ୍ଡୋଲା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଞ୍ଜାବର ଏସ୍ବିଏସ୍ ନଗର ଜିଲ୍ଲାର ରାହୋନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍
ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ୍। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ସେଠାରୁ ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଥିଲା। ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟାର୍ଗେଟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
ଡିଜିପି ଗୌରବ ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହୋସିଆରପୁର ପୁଲିସ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
