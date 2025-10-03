ନୂଆଦିଳ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ରୁଷର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ଉଚ୍ଚ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଟିକସକୁ ୫୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ଶକ୍ତି କିଣିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଓଲଟା ହେବ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଏହା କେବେ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ।
ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜେ ରୁଷରୁ ୟୁରାନିୟମ କିଣେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ଶକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହୁଛି।