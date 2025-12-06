ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ଭାରତକୁ କ’ଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ କ’ଣ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଯେ, ପୁଟିନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି।
ପୁଟିନ୍ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି?
ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଚିମା ତାଙ୍କ ସୋ’ରେ ପଚାରିଥିଲେ, "ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ଉଚିତ୍। ପୁଟିନ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ତଳୁ ସିଟି ମାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି? ଏଠାକୁ ନଆସି ସେ ସେଠାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି।"
ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ?
କମର ଚିମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଆରଜୁ କାଜମୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆମର କାମ କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିବୁ? ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦିଅ, ଆମକୁ ତେଲ ଦିଅ, ରୁଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଅ। ଋଣ କରି କ’ଣ ଆମେ ଏସବୁ କିଣିବା କି? ଭାରତରେ ସେ ହାତକୁ ହାତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିସ୍ତିରେ ଜିନିଷ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। କଥା ଶେଷ।"
ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧୁରିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯେଉଁଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।"
