ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। କ୍ରେମଲିନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ୟୁରି ଉଶାକୋଭ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନ ସୋମବାର ଚୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ଗସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚୀତ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଟିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତଥାପି, ସେତେବେଳେ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନଥିଲା। ଡୋଭାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
ଏହି ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିରୋଧରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ରୁଷ ଓ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ।