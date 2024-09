ୱାଶିଂଟନ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ବାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି | ଶନିବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ଡେଲାୱେରର ୱିଲମିଙ୍ଗଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାଡ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ବାଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍‌ ନେତାମାନେ ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଏକପାଖିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଚୀନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ବାଡ୍‌ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ବାଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏହା ଏକ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ବିବାଦ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ,କ୍ୱାଡ ଏଠାରେ ରହିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରେ କ୍ୱାଡ୍ ଲିଡର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | At the Quad Summit, Prime Minister Narendra Modi says "It gives me immense pleasure to participate at this QUAD Summit during my third term...Under your leadership, the first summit (QUAD) of 2021 was organised. In such a short time, we have expanded our cooperation in… pic.twitter.com/S5kcoRXtLx