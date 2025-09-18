ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗର ରାଡିସନ ବ୍ଲୁ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ହସିନା ଶାସନର ପତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଢାକାରୁ ୟୁଏସ୍-ବାଂଲା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିଥିବା ଏହି ଦଳ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ୮୫ଟି କୋଠରୀରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ହୋଟେଲର ଅତିଥି ରେଜିଷ୍ଟରରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ, ଏକ ଇଜିପ୍ଟ ବାୟୁସେନା ପରିବହନ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଶାହ ଅମାନତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିଦର୍ଶନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ପାଟେଙ୍ଗା ଏୟାରବେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ ଛାଡିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସେନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସ - ଟାଇଗର ଲାଇଟନିଂ-୨୦୨୫ ସିଲହଟର ଜଲାଲାବାଦ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୁଇ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ କତର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଣୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଢାକାର ଦି ୱେଷ୍ଟିନ୍ ହୋଟେଲରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଢାକା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ, ଟେରେନ୍ସ ଆର୍ଭେଲ୍ ଜ୍ୟାକସନ ଏପ୍ରିଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।