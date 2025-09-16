ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଟାଇମ୍ସ ସିନ୍ଧୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଛଅଟି ନଦୀ ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନଦୀ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କିପରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରାବି, ସତଲେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସ୍, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଭାରତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବରୂପ ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଭାରତ ପୂର୍ବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିରାଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସତଲେଜରେ ଥିବା ଭାକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ୭.୫ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ (ଏମଏଏଫ)। ବ୍ୟାସ୍ରେ ଥିବା ପଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ୬ ଏମଏଏଫ। ରାବିରେ ଥିବା ରଣଜିତ ସାଗର (ଥିନ) ଡ୍ୟାମ୍ର କ୍ଷମତା ୦.୮ ଏମଏଏଫ। ପାଣ୍ଡୋହ ଏବଂ ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ୧୪.୮୩ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏଥାଏ।
ଭାରତର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ରାବି ନଦୀକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସତଲେଜ୍ ନଦୀରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋତୁରେ ପାଣି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସଂଯୋଗକାରୀ କେନାଲର ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସତଲେଜ୍ ଏବଂ ରାବି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପାକିସ୍ତାନର ତରବେଲା (୯.୭ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ) ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା (୮.୪ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ) ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମିଳିତ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାରତର ପୂର୍ବ ନଦୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ୩୨% ଅଧିକ। ଅନେକ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତରବେଲା ବ୍ୟତୀତ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଦଶଟି ଅତିରିକ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଠଟି ରହିଛି।
ପଞ୍ଜାବରେ ୧୫ଟି ହେଡୱାର୍କସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧରେ କୌଣସି ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଗଠନ ପୂର୍ବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ସମାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧରେ କେତେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତି।
ନଦୀ ପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ୧୯୭୬ ରୁ ୧୯୯୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାକିସ୍ତାନ ରବି ନଦୀରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୯.୩୫ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ପାଉଥିଲା। ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨.୯୬ ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ୬୮% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସତଲେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରବାହ ନେଇ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତଥାପି,ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋତୁରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି।
୧୯୭୦ ଦଶକ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ୧୧% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପୂର୍ବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ୬୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜାବ ନଦୀ ମିଳିତ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜନାଦ ବ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରବାହରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ୬୫% ହ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ବ୍ୟାରେଜ କୋଟ୍ରି ବ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରବାହ ୬୪% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସିନ୍ଧୁ, ଝେଲମ, ଚେନାବ, ରବି ଏବଂ ସତଲେଜ ନଦୀ ସିନ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱଲପୁରର ପଞ୍ଜନାଦ ବ୍ୟାରେଜରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ପଞ୍ଜନାଦରେ ପ୍ରବାହରେ ୬୫% ହ୍ରାସ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପୂର୍ବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିପରି ଅଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି, କେବଳ ଭାରତର ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଜଳପଥର ଘନ ନେଟୱାର୍କ ପାକିସ୍ତାନର ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଶାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଗକାରୀ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧରେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।