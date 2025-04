ଅହମ୍ମଦାବାଦ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଶରେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ରାସ୍ତା ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର କିଛି ଲୋକ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରାବଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଡାସା ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ସାରା ଦେଶ ଜାଣେ ଯେ, ଯଦି କେହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗଠନମୂଳକ ନୁହେଁ ବରଂ ବିନାଶକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଘୋଡା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, ତିନି ପ୍ରକାରର ଘୋଡା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବାହ ଘୋଡା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରେସ୍ ଘୋଡା, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଘୋଡା। ବିବାହ ଘୋଡା ନାଚିଥାଏ। ରେସ୍ ଘୋଡା ଦୌଡ଼ିଥାଏ।

ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିକୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଜିଲ୍ଲା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ଏହି କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ।

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ।

ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜିକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ହେବା ପରେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମିଳିବା ଉଚିତ୍।

#WATCH | Modasa, Gujarat | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "... The ongoing fight is not just a political fight but also a fight of ideologies between BJP-RSS and Congress... The whole country knows that if anyone can defeat the BJP, it is only the Congress… pic.twitter.com/ZR13qypEr5