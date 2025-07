ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଧିକା ଯାଦବ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପୁଲିସ ନିରନ୍ତର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ରାଧିକାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତା ଦୀପକ ଯାଦବଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦୀପକ ଯାଦବ ବି ପୁଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କ କାକା ବିଜୟ ଯାଦବ ଝିଆରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଭାଇ ଦୀପକ ମୋତେ କହିଥିଲେ,‘ ଯେ ମୁଁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋତେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଉଚିତ। ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ କର ଯେପରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଶୀ ପାଇବି, କାରଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ।’

Gurugram: On the Radhika Yadav murder case, Vijay Yadav, elder brother of accused Deepak Yadav, says, "...I was at home, and so was he. As soon as we heard the commotion, we rushed out. Her uncle immediately took Radhika to the hospital. I met Deepak later and had no clue he was…