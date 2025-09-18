ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।" 

Advertisment

ରାହୁଲଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, "ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ନୁହେଁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ​​କିପରି ହେରଫେର ହେଉଛି। ଅଲନ୍ଦ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ। କେହି ଜଣେ ୬୦୧୮ଜଣଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଲନ୍ଦରେ ମୋଟ କେତେ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦୧୮ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।" 

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେବା ଦେଖି ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଭୋଟ୍ କିଏ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଏବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ହାଇଜାକ୍ କରି ଭୋଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲା। ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।"