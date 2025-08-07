ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରହସ୍ୟମୟ ଭୋଟର ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ । ମିଛ ଭୋଟର ଏବଂ ମିଛ ଠିକଣା ନେଇ ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମିଛ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡା ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୂଆ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ । ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସତରେ କଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମିଛ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ?

Advertisment

ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ହୋଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ହାରିଗଲୁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହସ୍ୟମୟୀ ଅଟନ୍ତି । ମାତ୍ର ୫ ମାସରେ ହିଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଉଠିଥିଲା । ତେବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।

ରାହୁଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଲେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଡାଟା କାହିଁକି ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ? ଆମେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାଟା ମାଗିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଡାଟା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଦେଶରେ ଫର୍ଜି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ଏହି ଚୋରିକୁ ଧରିବାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିଲା । ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାହେଇଛି । ଏମିତି କି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି । ସବୁଠି ଶୂନ ପଡିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ