ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରହସ୍ୟମୟ ଭୋଟର ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ । ମିଛ ଭୋଟର ଏବଂ ମିଛ ଠିକଣା ନେଇ ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମିଛ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡା ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୂଆ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ । ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସତରେ କଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମିଛ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ?
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...In Maharashtra, the addition of more voters in 5 months than in 5 years raised our suspicions and then a huge jump in voter turnout after 5 pm. In Vidhan Sabha, our alliance was wiped and in Lok Sabha, our… pic.twitter.com/wFAQTuyJcM— ANI (@ANI) August 7, 2025
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ହୋଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ହାରିଗଲୁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହସ୍ୟମୟୀ ଅଟନ୍ତି । ମାତ୍ର ୫ ମାସରେ ହିଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଉଠିଥିଲା । ତେବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "... Here is a duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkira Singh Dang appears once, twice, three times, four times in four different polling booths… pic.twitter.com/pTWAOZhSdU— ANI (@ANI) August 7, 2025
ରାହୁଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଲେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଡାଟା କାହିଁକି ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ? ଆମେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାଟା ମାଗିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଡାଟା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଦେଶରେ ଫର୍ଜି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି । ଏହି ଚୋରିକୁ ଧରିବାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିଲା । ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାହେଇଛି । ଏମିତି କି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି । ସବୁଠି ଶୂନ ପଡିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "... Coming to fake addresses... They are mostly of 3 types: either an address that doesn't exist. You go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0, street number 0 or then the address cannot… pic.twitter.com/heg69tyzFn— ANI (@ANI) August 7, 2025