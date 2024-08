ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ୨୯ ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ମୋର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଷଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ମୋ’ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କି କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଘରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଚଢ଼ାଉ କରିବ। ଏକଥା ମୁଁ କିଛି ବିଶେ‌‌ଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି।

ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଇଡିର ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଇଡି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚା’ ଓ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ସ୍ବାଗତ କରିବି।

Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.

Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2024