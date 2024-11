ରାଞ୍ଚି: କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଝାଡଖଣ୍ଡର ଗୋଡ୍ଡାଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ ନକରିପାରିବାର କାରଣ ଦଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନମିଳିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଅଟକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ‌ରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଭା ହେତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

VIDEO | Congress MP Rahul Gandhi's helicopter is yet to take off from Jharkhand's Godda as it awaits clearance from Air Traffic Control (ATC). pic.twitter.com/B8CTHoJ9Qs