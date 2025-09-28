ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରବିବାର (୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ଲଦାଖର ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଲଦାଖକୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଲେହରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
ବୁଧବାର ଲେହରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଦଙ୍ଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଥିବା ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନଏସଏ) ଅଧୀନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି।
"ଲାଦାଖର ଚମତ୍କାର ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି," ଗାନ୍ଧୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି , "ଲାଦାଖର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏବଂ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଇ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର, ହିଂସା ବନ୍ଦ କର, ଧମକ ବନ୍ଦ କର।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଲାଦାଖକୁ ଏକ ସ୍ୱର ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ସୂଚୀ ଦିଅ।"