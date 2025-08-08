ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରାଲି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଗର୍ଜି ଭୋଟର ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରାଲି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଦର୍ଶାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରିୟାଣା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଲୁଚି ନାହିଁ କି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରା ହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।’
ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଆମର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାରର ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏହା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବୁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆସନ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷର ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ଦାବି।’