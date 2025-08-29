ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ବିହାରରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ମାଆ ଏକ ଗରିବ ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେତା ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭାରତର ଲୋକମାନେ କେବେବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପତନ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ତେବେ ସେ ମୋଦି ଜୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆ ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାର ବାସିନ୍ଦା ରିଜଭି କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ଏବେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ବୁଧବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୨୭) ଦରଭଙ୍ଗାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ କିମ୍ବା ତେଜସ୍ୱୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।