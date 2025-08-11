ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନୋଟିସ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଏହା ମୋର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବି। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି।
ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ୩୦୦ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ। ଯଦି ୩୦୦ ସାଂସଦ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦେଶର ଆତ୍ମା ପାଇଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ଓ ଜଣେ ଜଣେ ଭୋଟର ଏକାଧିକ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଜବାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ସହ ସତ୍ୟପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।