ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ‘ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା’ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ:
୧. ଆମେରିକାରୁ ଜିଏମ୍ କର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଦୁଗ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯିବ କି?
୨. ଯଦି ଜିଏମ୍ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା କିପରି ବଞ୍ଚାଇବେ?
୩. ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ କ’ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଚାପ ପଡ଼ିବ?
୪. ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ନାମରେ ଭାରତର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯିବ କି?
୫. ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ବଜାରକୁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତ?
ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁ କପା ଚାଷୀ ଏବଂ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ଉପରେ ଆମେରିକା ୧୮% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ କପାକୁ ଶସ୍ତାରେ ଆମଦାନୀ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।