ନାଳନ୍ଦା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କରିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ
ଗୁରୁବାର ନାଳନ୍ଦାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ଏନଡିଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଛି।
ମୋଦୀ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
ରାହୁଲ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସେ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କର। ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱର ରହିଛି। ସେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।’’
ଏହା ପୂୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ମୋଦୀ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ନୀତିସଂପନ୍ନ ପରିବାରର ୨ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ଆହୁରି ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁହେଁ "ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଦୋକାନ" ଚଳାଉଛନ୍ତି।
