ନୂଆଜିଲ୍ଲା: ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଏକ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଦଖଲକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାରଙ୍କ ଏହି ଦାବି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୨୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର କ’ଣ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ?
ସେ ଭଣ୍ଡାରାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଏବଂ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନବନିଯୁକ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପଦାଧିକାରୀ, ମହାରଥ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିୟା ପଟେଲ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଡୋଙ୍ଗରେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଡୋଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ପ୍ରମୋଦ ତିତିର୍ମାରେ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜୟଶ୍ରୀ ବୋରକର ଏବଂ ଅନେକ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପାଡୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଣ୍ଡାରା ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଧନରାଜ ସାଠୱାଣେ, ଭଣ୍ଡାରା ତାଲୁକା ସଭାପତି ପ୍ୟାରେଲାଲ ୱାଘମାରେ, ମୋହାଦି ତାଲୁକା ସଭାପତି ରାଜେଶ ହଟୱାର, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଶମିମ ଶେଖ, ପୃଥ୍ୱୀ ତାଣ୍ଡେକର ଏବଂ ଯଶ ଚାଭାଡେଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ , ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଏନଏସୟୁଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଲ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।