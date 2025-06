ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୫୫ ବର୍ଷରେ ପାଦଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ୧୯ ଜୁନ ୧୯୭୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ୫୫ ଛୁଇଁଛି । ରାହୁଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Birthday greetings to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi. May he be blessed with a long and healthy life. @RahulGandhi

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ରାହୁଲଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଭାବ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଜୁଛନ୍ତି ତାହା କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଖଡଗେ ।

Warmest birthday greetings to Shri @RahulGandhi.



What sets you apart is your unequivocal dedication to the Constitution's values and your deep compassion for social, political and economic justice for the millions whose voices often go unheard.



Your actions consistently…