ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ଣ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୨୫ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ରେ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଏନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି।
ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସି, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, ପିଡିପି, ଆରଏଲପି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି, ଭିଆଇପି, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ-ଏମ, ସିପିଆଇ-ଏମଏଲ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଜେଏମଏମ, ଟିଏମସି, ଏନସିପି (ଏସପି), ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି), ଡିଏମକେ, ଭିସିକେ, ଆରଏସପି, ଆଇୟୁଏମଏଲ, କେରଳ କଂଗ୍ରେସ (ଏମ), କେ କଂଗ୍ରେସ (ଜେ), ଏମଏନଏମ, ଏମଡିଏମକେ, କେଏମଡିକେ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲୁକେ ନେତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ମହାସଚିବ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଗମନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଥିଲା। ତଥାପି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲ୍ ଅଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ୧୯୭୭ ମସିହାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଗବେଷଣା, ଲେଖା ଏବଂ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ମୁଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକେରେ କହିଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ, କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ: ଟ୍ରମ୍ପ୍-ପୁଟିନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ଜେଲେନକ୍ସିଙ୍କ ଚେତାବନୀ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଶୁକ୍ରବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଶଶି ଥରୁର ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥରୁର ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁପିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସତ୍ୟପାଠ ସହିତ ୧୮ ହଜାର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଗୋଟିଏ ବି ବିଏଲଓକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୟୁପିରେ ୧୮ ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ୧୮ ହଜାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ୟପାଠ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି (କାଂଶୀ ରାମ)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ନଗିନାର ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ସରକାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ହେଉଛି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ସମ୍ବିଧାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଅଛି।
ଅନେକଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି,ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ ଶପଥପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଶପଥପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଶପଥ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଗୃହରେ ନେଇଛୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ କମିସନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସଂସ୍ଥା ପାଲଟିଛି।
ଏହା ଭୋଟ୍ ଚୋରି ନୁହେଁ ବରଂ ଡକାୟତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ସାଂସଦ ମନୋଜ ଝା ନିର୍ବାଚନ କମିସନ 'ପକ୍ଷପାତିତା' କରିଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (ଏସଆଇଆର) ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘଟୁଥିବା 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ନୁହେଁ ବରଂ 'ଡକାୟତି'।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଠକରେ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଘେରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୨୦ ତାରିଖ ପରେ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ କମିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ: ମନମୋହନ ସାମଲ
Rahul Gandhi | congress | BJP | Akhilesh Yadav | shashi-tharoor