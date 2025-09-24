ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୟୂରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଓ ଯୋଗ କରୁଥିବାର ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେକାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବକମାନେ ଆଉ ‘ଚାକିରି ଚୋରି’ କିମ୍ବା ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।
ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେକାରୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କ୍ଷମତାରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାରଣରୁ ବେକାରୀ ୪୫ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ଯୁବକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଏବଂ କୋଟିପତିଙ୍କ ଲାଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବାରମ୍ବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରମାଣର ଏକ ‘ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା’ ଛାଡ଼ିବେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭୋଟ୍ ଚୋରିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି।