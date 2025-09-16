ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପର ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ ସମଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ କାର୍ଡ ଖେଳିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଲାଇଭ୍ ସୋ’ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିଦି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଭଲ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୋମୁହାଁ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
Rahul Gandhi has been the darling of Pakistan!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 16, 2025
शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। pic.twitter.com/MI4Io4R3mV
ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରାହୁଲଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରିୟ! ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା କରିପାରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜେପିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବାର ଏବଂ କଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରୁଥିବା କଠୋର ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣାକାରୀ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
Rabid Hindu-hater Shahid Afridi, who never misses a chance to spew venom against India and dream of Kashmir joining Pakistan, is suddenly all praise for Rahul Gandhi.— Amit Malviya (@amitmalviya) September 16, 2025
Afridi says Rahul wants “dialogue” with Pakistan, while attacking PM Modi by comparing India’s policy on… pic.twitter.com/glxcMJrTtK
ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭାରତର ନୀତିକୁ ତୁଳନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତ-ବିରୋଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ପାଆନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କାହା ପ୍ରତି ଅଛି।
After Hafiz Saeed now Shahid Afridi ( Terror apologist & India hater ) praises Rahul Gandhi… Not surprised! Everyone who hates India finds an ally in Rahul Gandhi & Congress— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 16, 2025
From Soros to Shahid …
INC = Islamabad National Congress
Cong Pak Yaarana is very old
Art 370 to… pic.twitter.com/Od5W7gDcFH
ଏହା ସହିତ, ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ପରେ, ଏବେ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି (ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ! ଭାରତକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୋରୋସରୁ ସହିଦ, କଂଗ୍ରେସ = ଇସଲାମାବାଦ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଧାରା ୩୭୦ଠାରୁ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ୨୬/୧୧ରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ପୁଲୱାମା ଏବଂ ପହଲଗାମ - କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇଥାଏ।