ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।।
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲେ, "ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶିଖରକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଦେଶରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ, ଆପଣ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ।
ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।