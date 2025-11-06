ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୂତନ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ବୁଧବାର ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ଇସିଆଇ) ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍)କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ୫.୨୧ ଲକ୍ଷ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର, ୯୩,୧୭୪ ଅବୈଧ ଭୋଟର ଏବଂ ୧୯.୨୬ ଲକ୍ଷ ବଲ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ୯୦ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାତ୍ର ୨୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଂଗ୍ରେସ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା କଥା। ସେମାନେ ତାହା କଲେନି କାହିଁକି? ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବୁଥ୍ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (ବିଏଲ୍ଏ)ମାନେ ବି କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୋଟିଂ ଓ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନିୟମିତତାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଏଲ୍ଏ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନକଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭୋଟରମାନେ କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବି ଆବେଦନ କରିନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
Rahul's 'H-file: ରାହୁଲଙ୍କ ‘ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍’କୁ ନେଇ ଝଡ଼
