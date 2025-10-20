ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ୧କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛି ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା; ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ, ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ସଫା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାକୁ କରାଗଲା ସୁଗମ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୧୯ମଧ୍ୟରେ ୩୯୬୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ୍ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୮,୦୫୧ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଉତ୍ତର (୧୯୧୯), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ (୧୯୯୮), ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ (୧୫୦୧) ସମସ୍ତ ଜୋନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସହିତ ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ
କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରେଳ ବୋର୍ଡର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିନରାତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ।
ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ୍ ସମୟରେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ୧୨,୦୧୧ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ ପରିଚାଳିତ ୭,୭୨୪ଟି ଟ୍ରେନ ତୁଳନାରେ ଢେର୍ ଅଧିକ।
ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୩,୯୬୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସଫଳତାର ସହ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୮,୦୦୦ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସମସ୍ତ ଜୋନରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ (୧୯୧୯ ଟ୍ରେନ୍), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (୧୯୧୮ ଟ୍ରେନ୍), ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ (୧୫୦୧ ଟ୍ରେନ୍) ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (୧୨୧୭) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ (୧୨୭୦) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମତାମତ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ, ଅଧିକ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର, ପାନୀୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରେନର ସମୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୨ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।