ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକୋପାଇଲଟଙ୍କ ସିଟରେ ବସି ରିଲ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଘଟଣାଟି କାସାରା ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଅନୁମତି ବିନା ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନ ଭିତରେ ପଶି ଲୋକୋପାଇଲଟଙ୍କ ସିଟରେ ବସି ରିଲ କରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବାପରେ ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଭୁଲ ଦ୍ବିତୀୟଥର ନକରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି।

Don’t break the rules!

Two youths were arrested for unauthorized entry into the Motorman's cabin at Kasara station.

Remember, creating reels should never come at the cost of your life.

Report any such incidents immediately at 9004410735 or 139.

Stay vigilant, stay safe.… pic.twitter.com/nUqqBJQX31

— Central Railway (@Central_Railway) August 11, 2024