ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରିବାରଲୋକ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ହସଖୁସିରେ ଧୁମଧାମରେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ବିବାହ। ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ ହସଖୁସିରେ ଘର ପୁରି ‌ଉଠିବ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ରଘୁବଂଶୀ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଶା ଯେ କିଛି କ୍ଷଣରେ ମଉଳି ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରି ନଥିଲେ। ଘରକୁ ବ‌ୋହୂ ଆସି ପୁଅ ସହିତ ହନିମୁନ ଯାଇ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା।

ପୁଅ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମା’ ଉମା ରଘୁବଂଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଶ୍ବର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ।

Indore, Madhya Pradesh: Uma Raghuvanshi, mother of the deceased Raja Raghuvanshi, says, "Today, we held a prayer ceremony for the peace of his soul. We want justice for our child. Whoever has wronged my son, God will punish them..." pic.twitter.com/sStv2YG2J4