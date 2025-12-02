Explosive Seized: : ରାଜସ୍ଥାନର ନାଥଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାଥଦ୍ୱାରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏତେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦେଖି ପୁଲିସ ତାଜୁବ !
ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଗାଡିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟ ପରିମିତ ଅଂଚଳରେ ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ।
ପୁଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକର ପ୍ରକୃତି, ଏହାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
