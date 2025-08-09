ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ସବ-ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସଓଜି) ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ରାଜକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ୮ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସଓଜି ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ।
ରାଜକୁମାର ଯାଦବ ଏବେ ଗେହଲଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଗେହଲୋଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାଇ ପରି ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଗେହଲୋଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପିଏସଓ ଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାଦବ ଗେହଲୋଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ।