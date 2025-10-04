ଜୟପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ୧୨ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାର ଥିଲେ। କଫ୍ ସିରପ୍ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଫ୍ ସିରପ୍ ପ୍ରତି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନର ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ସରକାର ଜୟପୁରର କେସନ୍ସ ଫାର୍ମାର ସମସ୍ତ ୧୯ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କଫ୍ ସିରପ୍ରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ରାଜାରାମ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋହନ ଯାଦବ ସରକାର କଫ୍ ସିରପ୍ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ କେସନ୍ସ ଫାର୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ୧୯ ଔଷଧକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଖିନଭସାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଅ ଜଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ କଫ ସିରପ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଇପାରେ।
ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥୋର୍ଫାନ୍ ୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଔଷଧ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଔଷଧ ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
୨୦୧୨ ମସିହାରୁ, ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ କେସନସ ଫାର୍ମାର ୧୦,୧୧୯ ଔଷଧ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୨ ନମୁନା ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ୧୯ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଯୋଗାଣକୁ ନିଷେଧ କରିଛି।