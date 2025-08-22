ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶୁକ୍ରବାର (୨୨ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟରେ ଅସୀମ ମୁନିର ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଏକାଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଠିକ ନୀତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଫେରାରି ଭଳି ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ି ଛିଡ଼ାକଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏବେ ବି ଡମ୍ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବିଫଳତା। ମୁଁ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମାନସିକତା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏହି ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ।"