ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ କିଷା‌ନ ୟୁନିଅନର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାଏତଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଧମକ ଭରା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟିକାଏତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋଦୀ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟିକାଏତ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଖୁବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯଦି ସେଦିନ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂସଦ ଆଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଦିନ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା।

ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ରାକେଶ ଟିକାଏତ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତାମାନେ ଜେଲରେ ଥି‌ଲେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିଆଁର ରୂପ ନେଇପାରେ।

ସେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାକେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଜରମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ହିଂସା ସେଠାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସା ପରେପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଖ ହସିନା କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି।

