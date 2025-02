ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ' ସୋ' ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଫେବୃଆରି ୨୭ ତାରିଖରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ସେଲ୍ ରାକ୍ଷୀ ସାୱନ୍ତଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇଛି। ଏହା

ପୂର୍ବରୁ ଆଶିଷ ଚଞ୍ଚଲାନି ଏବଂ ରଣବୀର ଆଲ୍ଲାହାବାଦିଆଙ୍କୁ ଫେବୃଆରି ୨୪ରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ରୈନା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।

ଏହି ମାମଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ସେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଶିଷ ଚଞ୍ଚଲାନି, ରଣବୀର ଆଲ୍ଲାହାବାଦିଆ ଏବଂ ସୋ’ର ଆୟୋଜକ ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ସମେତ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଶିଷ ଚାଞ୍ଚଲାନି ଖାର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ରୈନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।

India's Got Latent case | Maharashtra Cyber ​​Cell sent a summons to Rakhi Sawant. Rakhi Sawant has been called by Maharashtra Cyber ​​to record her statement on February 27. On 24th February, Ashish Chanchlani and Ranveer Allahabadia were called to record their statements. Samay…