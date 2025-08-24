ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ କୁନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତା ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏସବୁ ଏକ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ପାପ ଧୋଇବା ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି।" ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନେନାହିଁ। ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ତ। ସେ ମୋ ପିଲା ପରି। ଯଦି କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଚମତ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଚମତ୍କାରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ।"
ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କହିବା ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।"
ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ ଏକ୍ସରେ ବାବାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ଏକ ନିବେଦନ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ଧୋଇବା ମେସିନ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜାଗାରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।"
