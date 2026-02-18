ୱାସିଂଟନ: ଫ୍ଲୋରିଡାର ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ରାଣ୍ଡି ଫାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଗାଡସଡେନ୍ ପତାକା ସହିତ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସମାଲୋଚକମାନେ ଇସଲାମ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ତେବେ କୁକୁର ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ।
ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ
ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଡେମୋକ୍ରାଟ ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଫାଇନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାସିଂଟନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଫାଇନ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ -ଆମେରିକୀୟ କର୍ମୀ ନେରେଦିନ କିସୱାନିଙ୍କ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁର ମଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ମୁସଲିମ୍ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଏକ ବିପଦ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜମାକ୍ସ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଫାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ନେତାଙ୍କ ଏକ ବିବୃତିର ଜବାବରେ ଥିଲା ଯିଏ କିଛି ମୁସଲିମ୍ଙ୍କୁ କୁକୁର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁସଲିମମାନେ ଆମକୁ ଆମର କୁକୁର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ କହିବେ, ତେବେ ଚୟନ କରିବା ଅତି ସହଜ ହେବ।
ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି
ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଆମେରିକାନ୍-ଇସଲାମିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଫାଇନ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ରବର୍ଟ ଗାର୍ସିଆ ଏହାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫାଇନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କମିଟି ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ୟାସମିନ୍ ଅନସାରି ହାଉସ୍ ବାଚସ୍ପତି ମାଇକ୍ ଜନସନ୍ଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କାଲିଫର୍ନିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଜାତିବାଦୀ ବୋଲି କହି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହଳଦିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ ମି ଲେଖାଥିବା ଏକ କୁକୁରର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜାବାସୀଙ୍କୁ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
