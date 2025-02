ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦର୍ଶକ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅକୁହା ପ୍ରେମକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭାବନାକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ବ୍ଲାକ୍’କୁ ଥିଏଟରରେ ପୁନଃ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି।

ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଯିଏ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ଲାକ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ୨୦ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମହାନ କୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ। ସେହିପରି, ଭଂସାଲୀଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପଦ୍ମାବତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ରେ ପୁଣିଥରେ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ଲାକ୍‌କୁ ସିନେମା ହଲରେ ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ପଦ୍ମାବତ ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଥିଏଟରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍!।

ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଥିଏଟରରେ ବ୍ଲାକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର !!! ଏହା ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍! ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି,“ବ୍ଲାକ୍ ପୁଣି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ? #ସଞ୍ଜୟଲୀଭଂସାଲୀ ଆମେ ଏହି ସିନେମାଟି ପୁଣି କେବେ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ?

ଆମେ ବ୍ଲାକ୍‌ର ୨୦ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଦ୍ମାବତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଠାରୁ ପଦ୍ମାବତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସିନେମାର କଳା, ଭାବନା ଏବଂ ମହିମାକୁ ପାଳନ କରେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ।

