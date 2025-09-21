ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକାଶୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନରେ ଉତ୍ସାହର ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରଗାଓଁ ଓ ଆଲିଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଆଲୋକର ଚମତ୍କାର ରେଖା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିର ଆକାଶରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ତଳକୁ ଖସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଘଟଣାକୁ ‘ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ’ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲକା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ବୋଲାଇଡ୍ ବା ବଡ଼ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହା ବାୟୁ ସହ ତୀବ୍ର ଘର୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ।
ଯଦିଓ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଘଟଣା ବିରଳ। ଅଧିକାଂଶ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଗ୍ରହାଣୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଲକାପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସହରର ଆଲୋକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା।