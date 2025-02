ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର। ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ନଡ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଳକୁ 'ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ' କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଲିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା କ୍ଲିପ୍ଟି ତାଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'ଛାୱା'ର ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟର । ଏଥିରେ ରଶ୍ମିକା ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯିବି।' ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍‌ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କୌଣସି ଶୀର୍ଷକ ବିନା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ କନ୍ନଡଙ୍କଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦୟା ଅନୁଭବ କରେ।' କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେସବୁ ଠିକ୍, ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।'

ଅନେକ ୟୁଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରଶ୍ମିକା ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସାଧାରଣ କଥା। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିକା ଜଣେ ସୁବିଧାବାଦୀ।

କିଛି ୟୁଜର ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭୁଲ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବଜାର, ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାରିଅରର ବିକଳ୍ପ।

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ରଶ୍ମିକାଙ୍କର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁର୍ଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସେ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ସେ କୁର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଡାଭା ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି।

'@iamRashmika, I sometimes feel pity for you for receiving unnecessary negativity/targeting from our fellow Kannadigas.

But when you make statements like this I think they are right and you deserve the backlash.👍#Kannada #Chaava #RashmikaMandanna pic.twitter.com/RBY7RcpHgP