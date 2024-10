ମୁମ୍ବାଇ: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ୱର୍ଲି ସ୍ମଶାନରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏନସିପିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍‌ଣ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ସଂପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା, ଶିଳ୍ପପତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ବର୍ଗତଃ ଟାଟାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ବି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୱର୍ଲି ସ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବିବିହ୍ବୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

