ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତବୁଧବାର ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି।

ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଦ ପରଫାର୍ମିଙ୍ଗ ଆର୍ଟସ(ଏନସିପିଏ)ରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖଯାଇଛି । ରତନ ଟାଟା ପାର୍ସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ୪୫ ମିନିଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ ।

ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଦ ପରଫାର୍ମିଙ୍ଗ ଆର୍ଟସ(ଏନସିପିଏ)ରୁ ଏକ ଭାବବିହ୍ବୋଳ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଷା କୁକୁର ଗୋଆ ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏନସିପିଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଯାଇଛି।

Mumbai: About 11 years ago, Tata employees went to Goa for work and found a dog on the street, which they brought back to Mumbai. They named the dog Goa since it was found there. For the past 11 years, Goa has lived at Ratan Tata's residence, reflecting Tata's deep affection for… pic.twitter.com/uQebdPgOSD