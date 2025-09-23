ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୨ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଲଗାତାର ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ପରେ, ପରିବାର ଆଉ ରାସନର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁ କାର୍ଡଧାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସିପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯିବ। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଛଅ ମାସ ଧରି ରାସନ ନେଇ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ୍ ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଉ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ନାମ ହଟାଇବା ଏବଂ ନୂତନ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ଏବଂ ପରିବାର ବିଭାଜନ ପରେ ନୂତନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ , ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାସନ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଯଦି କୌଣସି ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଯଦି ସେ ରାସନ ନ ଉଠାଇବାର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଇ-କେୱାଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ରାସନ ଲାଭ ପୁନଃ ପାଇ ପାରିବେ।