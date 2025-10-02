ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳିଗଲା ରାବଣ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Advertisment

ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଏ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବନ୍ଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ମାତ୍ର ଶେଷରେ ରାବଣ ଦହନ ହୋଇଛି ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏଥର ୧୨ଟି ବଦଳରେ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ନହରକଣ୍ଟା, କୋରଡ଼କଣ୍ଟା, ବରମୁଣ୍ଡା, ବାଙ୍କୁଆଳ, ଗୋପାଳପୁର (ଯାଆଁଳା), କିଟ୍‌ ରୋଡ ଓ କପିଳପ୍ରସାଦ ଫୁଟବଲ୍‌ ପଡ଼ିଆରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି । ତେବେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଦମଦାମ ହୋଇଛି ରାବଣ ପୋଡି । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତୀର ମାରି ରାବଣରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଚଣ୍ଡିଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ଯପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡିକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ।